La desazón de Unión Española tras el tropiezo con Limache y quedar al borde del descenso
Publicado:
Fotos Destacadas
Los estelares invitados a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional
La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Monumental
Partió marcha blanca para fiscalizar velocidad de scooters eléctricos
Fotos Recientes
Everton sigue enredado cerca de la parte baja tras el revés ante Audax Italiano en La Florida
La desazón de Unión Española tras el tropiezo con Limache y quedar al borde del descenso
Iquique reaccionó ante Cobresal en el Tierra de Campeones y sueña con mantener la categoría
Unión Española sumó una dura derrota por 1-0 ante Deportes Limache por la fecha 28 de la Liga de Primera y quedó a un paso del descenso. Debido al resultado, la desazón en los hinchas y jugadores se dejó ver en el terreno de juego. Los hispanos marchan penúltimos con 21 puntos, mientras que los limachinos se escaparon con 25 unidades, un puesto por encima.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados