Unión Española sumó una dura derrota por 1-0 ante Deportes Limache por la fecha 28 de la Liga de Primera y quedó a un paso del descenso. Debido al resultado, la desazón en los hinchas y jugadores se dejó ver en el terreno de juego. Los hispanos marchan penúltimos con 21 puntos, mientras que los limachinos se escaparon con 25 unidades, un puesto por encima.

