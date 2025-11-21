Síguenos:
La desazón de Unión Española tras el tropiezo con Limache y quedar al borde del descenso

Unión Española sumó una dura derrota por 1-0 ante Deportes Limache por la fecha 28 de la Liga de Primera y quedó a un paso del descenso. Debido al resultado, la desazón en los hinchas y jugadores se dejó ver en el terreno de juego. Los hispanos marchan penúltimos con 21 puntos, mientras que los limachinos se escaparon con 25 unidades, un puesto por encima.

