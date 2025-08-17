La programación de la fecha 21 de la Liga de Primera

La fecha 21 de la Liga de Primera nos trae un interesante duelo entre Universidad Católica y Unión Española, que inaugurarán el nuevo Claro Arena el próximo sábado.

Además, el líder del torneo, Coquimbo Unido, que busca mantener su posición, se enfrentará a Audax Italiano, que quiere volver a meterse de lleno en la lucha por el título.

Revisa la programación

Viernes 22 de agosto

Deportes Limache vs. O'Higgins , 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar". Palestino vs. Colo Colo, Horario por confirmar. Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 23 de agosto

Cobresal vs. Unión La Calera , 15:00 horas. Estadio El Cobre

, 15:00 horas. Estadio El Cobre Audax Italiano vs. Coquimbo Unido , 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

, 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Universidad Católica vs. Unión Española, 20:00 horas. Claro Arena

Domingo 24 de agosto