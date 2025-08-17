Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la fecha 21 de la Liga de Primera
Universidad Católica y Unión Española inauguraran el Claro Arena.
La fecha 21 de la Liga de Primera nos trae un interesante duelo entre Universidad Católica y Unión Española, que inaugurarán el nuevo Claro Arena el próximo sábado.
Además, el líder del torneo, Coquimbo Unido, que busca mantener su posición, se enfrentará a Audax Italiano, que quiere volver a meterse de lleno en la lucha por el título.
Revisa la programación