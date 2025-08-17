Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago7.5°
Humedad98%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 21 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Universidad Católica y Unión Española inauguraran el Claro Arena.

La programación de la fecha 21 de la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La fecha 21 de la Liga de Primera nos trae un interesante duelo entre Universidad Católica y Unión Española, que inaugurarán el nuevo Claro Arena el próximo sábado.

Además, el líder del torneo, Coquimbo Unido, que busca mantener su posición, se enfrentará a Audax Italiano, que quiere volver a meterse de lleno en la lucha por el título.

Revisa la programación

Viernes 22 de agosto

  • Deportes Limache vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".
  • Palestino vs. Colo Colo, Horario por confirmar. Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 23 de agosto

  • Cobresal vs. Unión La Calera, 15:00 horas. Estadio El Cobre
  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Universidad Católica vs. Unión Española, 20:00 horas. Claro Arena

Domingo 24 de agosto

  • Deportes La Serena vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio La Portada.
  • Universidad de Chile vs. Everton, 15:00 horas. Estadio Nacional.
  • Deportes Iquique vs. Ñublense, 17:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada