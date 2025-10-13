La programación de la fecha 24 en la Liga de Primera 2025

La Liga de Primera se reanudó tras el receso con la disputa de la fecha 24, que estará marcada por la visita de Colo Colo a Coquimbo, el líder del torneo.

Domingo 12 de octubre

Unión Española 4-2 Huachipato. Estadio Santa Laura.

Lunes 13 de octubre

Universidad de Chile 2-1 Palestino. Estadio Santa Laura.

Viernes 17 de octubre

Audax Italiano vs. Unión La Calera, a las 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

, a las 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida. Deportes Iquique vs. O'Higgins, a las 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre

Deportes La Serena vs. Ñublense, a las 15:00 horas. Estadio La Portada.

a las 15:00 horas. Estadio La Portada. Deportes Limache vs. Cobresal, a las 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 19 de octubre