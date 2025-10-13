Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 24 en la Liga de Primera 2025

Revisa la agenda en Cooperativa.cl

La programación de la fecha 24 en la Liga de Primera 2025
La Liga de Primera se reanudó tras el receso con la disputa de la fecha 24, que estará marcada por la visita de Colo Colo a Coquimbo, el líder del torneo. 

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Domingo 12 de octubre

  • Unión Española 4-2 Huachipato. Estadio Santa Laura.

Lunes 13 de octubre

  • Universidad de Chile 2-1 Palestino. Estadio Santa Laura.

Viernes 17 de octubre

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera, a las 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
  • Deportes Iquique vs. O'Higgins, a las 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre

  • Deportes La Serena vs. Ñublense, a las 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. Cobresal, a las 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 19 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo, a las 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Everton vs. Universidad Católica, a las 15:00 horas. Estadio Sausalito.

