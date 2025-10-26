La programación de la fecha 26 de la Liga de Primera

Un fin de semana de miedo se vivirá entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en la Liga de Primera cuando se dispute la fecha 26, instancia donde Coquimbo Unido tendrá su primera oportunidad para sellar un histórico título.

La jornada comenzará en día viernes con el duelo entre dos necesitados dado que Deportes Iquique recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Tierra de Campeones.

Mientras que Audax Italiano se verá las caras con Cobresal en duelo de dos aspirantes a clasificar a copas internacionales.

La acción continuará el sábado con Ñublense recibiendo a Colo Colo y con Universidad Católica buscando ratificar su favoritismo en la carrera por el 'Chile 2' ante O'Higgins.

En jornada dominical Universidad de Chile visitará a Huachipato, y de no mediar cambios en la programación Coquimbo Unido tendrá la oportunidad de ser campeón ante La Calera.

Cerrará el día Everton y Unión Española en un duelo clave en la lucha por la permanencia.

Por último, Palestino cerrará la fecha ante Deportes Limache el lunes 3.

Así se jugará la fecha 26

Viernes 31 de octubre

- Deportes Iquique vs. Deportes La Serena, 17:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

- Audax Italiano vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 1 de noviembre

- Ñublense vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

- Universidad Católica vs. O'Higgins, 20:30 horas. Claro Arena.

Domingo 2 de noviembre

- Huachipato vs. U. de Chile, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

- Coquimbo Unido vs. Unión La Calera, 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Everton vs. Unión Española, 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Lunes 3 de noviembre

- Palestino vs. Deportes Limache, 19:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.