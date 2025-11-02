La programación de la fecha 27 de la Liga de Primera

Desde este viernes 7 de noviembre, comienza la fecha 27 de la Liga de Primera, con partidos que empiezan a definir a los equipos clasificados a copas internacionales y a los que pelearán hasta la última fecha por la permanencia en el torneo nacional.

Entre los partidos más llamativos, será el duelo entre Unión Española y Colo Colo, donde cada equipo lucha por su aspiraciones. En el caso de los "hispanos" es zafarse de la incomoda posición de descenso, por otro lado los "albos" siguen su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 7 de noviembre

Unión La Calera vs. Deportes Iquique. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Sábado 8 de noviembre

Deportes La Serena vs. Universidad Católica. 12:30 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Santa Laura.

Palestino vs. Coquimbo Unido . 17:30 horas. Estadio La Cisterna.

O'Higgins vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio El Teniente

Domingo 9 de noviembre