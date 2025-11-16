La programación de la fecha 28 de la Liga de Primera

Posterior al receso por la fecha FIFA de noviembre y las Elecciones Presidenciales, la Liga de Primera regresa con su recta final de partidos dando vida a la antepenúltima jornada del torneo, con tres partidos que se jugarán en simultáneo.

Revisa los partidos de la antepenúltima jornada:

Viernes 21 de noviembre

Deportes Iquique vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones

Deportes Limache vs. Unión Española. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Audax Italiano vs. Everton. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 22 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Universidad Católica vs. Palestino. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 23 de noviembre

O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente

Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 24 de noviembre