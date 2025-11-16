Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la fecha 28 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Tres partidos se jugarán en simultáneo.
Tres partidos se jugarán en simultáneo.
Posterior al receso por la fecha FIFA de noviembre y las Elecciones Presidenciales, la Liga de Primera regresa con su recta final de partidos dando vida a la antepenúltima jornada del torneo, con tres partidos que se jugarán en simultáneo.
Revisa los partidos de la antepenúltima jornada:
Viernes 21 de noviembre
Sábado 22 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Lunes 24 de noviembre