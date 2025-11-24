La programación de la fecha 29 de la Liga de Primera
Revisa la agenda para la penúltima jornada del fútbol chileno.
Revisa la agenda para la penúltima jornada del fútbol chileno.
Con partidos en simultáneo se disputará la fecha 29 de la Liga de Primera, instancia donde se mantendrá la lucha por alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores, la disputa por llegar a la Copa Sudamericana y la siempre infausta pelea por evitar el descenso.
Más allá de ello también llama la atención el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, duelo donde los azules buscarán poner fin a la histórica racha de los piratas y evitar así que el equipo de Esteban González supere un récord que ostenta el "Ballet Azul".
Además, Cobresal y Colo Colo protagonizarán una verdadera final en su afán por llegar a Sudamericana.
Mira acá la agenda
Viernes 28 de noviembre
Sábado 29 de noviembre
Lunes 1 de diciembre
Martes 2 de diciembre