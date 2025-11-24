Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 29 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la agenda para la penúltima jornada del fútbol chileno.

La programación de la fecha 29 de la Liga de Primera
Con partidos en simultáneo se disputará la fecha 29 de la Liga de Primera, instancia donde se mantendrá la lucha por alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores, la disputa por llegar a la Copa Sudamericana y la siempre infausta pelea por evitar el descenso.

Más allá de ello también llama la atención el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, duelo donde los azules buscarán poner fin a la histórica racha de los piratas y evitar así que el equipo de Esteban González supere un récord que ostenta el "Ballet Azul".

Además, Cobresal y Colo Colo protagonizarán una verdadera final en su afán por llegar a Sudamericana.

Mira acá la agenda

Viernes 28 de noviembre

  • Cobresal vs. Colo Colo. 20:00 horas. Estadio El Cobre

Sábado 29 de noviembre

  • Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada
  • Domingo 30 de noviembre
  • Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito
  • Unión Española vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

  • Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Martes 2 de diciembre

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional

 

