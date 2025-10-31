La Serena tomó impulso y dejó a Deportes Iquique al borde del descenso

Deportes La Serena se llevó una importante victoria en sus aspiraciones por abandonar la parte baja luego de tumbar por 1-2 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y asi obtener un respiro en la fecha 26 de la Liga de Primera.

En tanto, los anfitriones sufrieron un duro revés y se mantuvieron con una distancia de siete puntos con la salvación. Aunque matemáticamente cuentan con chances, lo cierto es que el margen es muy estrecho a cuatro jornadas de finalizar el torneo.

El duelo enfrentó a dos equipos con la urgencia de ganar. Mientras los "granates" llegaban con 24 puntos, los anfitriones lo hacían con apenas 15, en lo que muchos catalogaban como una "final por la permanencia".

Desde el arranque, la visita mostró mayor convicción y abrió la cuenta con un potente disparo de Jeisson Vargas (14'), que aprovechó un rebote en el área para batir a Leandro Requena.

En el complemento, el conjunto dirigido por Mario Sciacqua amplió las diferencias gracias a otro golazo del propio Vargas (69') que fue directo al ángulo. Acto seguido, apareció Edson Puch (74') y alimentó la ilusión con el descuento.

Pese a los intentos finales, Iquique no consiguió vulnerar nuevamente la resistencia del portero Eryin Sanhueza. El elenco nortino terminó frustrado, hundido en la tabla y con un ambiente de resignación entre sus hinchas.

Con este resultado, La Serena alcanzó su tercera victoria consecutiva y llegó a 27 puntos antes de recibir a Universidad Católica el próximo sábado 8 de noviembre. En cambio, los nortinos tendrán la misión de reducir diferencias cuando visiten a Unión La Calera el viernes 7.