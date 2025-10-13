Síguenos:
La U aguantó con uno menos y rescató una victoria ante Palestino en el Santa Laura

Universidad de Chile tuvo que aguantar la expulsión de Charles Aránguiz en Santa Laura para llevarse la victoria 2-1 ante Palestino en la fecha 24 de la Liga de Primera. Pese a que Fernando Meza descontó al doblete de Lucas Di Yorio, los "azules" resistieron durante más de una hora con uno menos.

