La U aguantó con uno menos y rescató una victoria ante Palestino en el Santa Laura
Universidad de Chile tuvo que aguantar la expulsión de Charles Aránguiz en Santa Laura para llevarse la victoria 2-1 ante Palestino en la fecha 24 de la Liga de Primera. Pese a que Fernando Meza descontó al doblete de Lucas Di Yorio, los "azules" resistieron durante más de una hora con uno menos.
