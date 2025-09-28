La U batalló con uno menos y rescató un sufrido empate ante La Serena

En su vuelta a la Liga de Primera, Universidad de Chile evidenció el desgaste del periplo internacional luego de batallar más de la cuenta para conseguir un sufrido empate 1-1 ante Deportes La Serena con un jugador menos en La Portada, durante la fecha 23.

Los "azules", que venían de superar los cuartos de final por la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, formaron con un equipo alternativo en pos de encontrar variantes ante un rival que se anticipaba como abordable dada su ubicación en la parte baja de la tabla.

Con eso, el primer tiempo estuvo marcado por la posesión de la U y aunque tuvo las primeras aproximaciones, con un remate de Leandro Fernández (11') atajado por Eryin Sanhueza y un buen intento de Maximiliano Guerrero (15'), fue la grave lesión de Sebastián Díaz (31') la que acaparó la atención.

El volante de los granates fue retirado en ambulancia tras sufrir una contusión. A partir de ese momento, el dueño de casa adelantó las líneas y estuvo a nada de ponerse en ventaja, pero Esteban Moreira no pudo darle dirección a su disparo (41') y en los descuentos, David Retamal sacó prácticamente desde la línea un cabezazo de Nicolás Ferreyra (45+6').

El complemento mantuvo un desarrollo opaco durante gran parte de los minutos, pero se encendió con una ráfaga de emociones. Jeisson Vargas (63') sorprendió con un golazo para adelantar a La Serena, y la situación de la U se complicó aún más con la expulsión de Fabián Hormazábal (72') por doble amarilla.

Cuando Cristopher Toselli se lucía para evitar una caída mayor, la arremetida de Lucas Assadi (78') permitió un empate que poco se festejó después de que el VAR interviniera para detectar una falta previa, anulando así la conquista del volante.

Tras tanto batallar, Lucas Di Yorio (85') finalmente consiguió la paridad en la recta final e incluso el marcador pudo tener otro desenlace en los descuentos, pero ninguna de las dos escuadras pudo aprovechar sus opciones ante los porteros.

Así, los estudiantiles firmaron una paridad que los dejó en el cuarto lugar con 39 puntos, 17 por debajo del líder Coquimbo Unido a falta de ocho compromisos por jugar. El combinado granate, en cambio, se estancó en el decimotercer puesto con 20 unidades, apenas tres por arriba de la zona de descenso.

En el retorno del torneo pactado para el fin de semana del 19 de octubre, Universidad de Chile recibirá a Palestino, mientras que Deportes La Serena se verá las caras con Ñublense.