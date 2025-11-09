Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La U encendió la lucha por el "Chile 2" con frenética remontada ante Limache en la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los azules dieron vuelta el partido en Santa Laura tras una desventaja de dos goles.

La U encendió la lucha por el
Universidad de Chile consiguió una dura remontada y venció por 4-3 a Deportes Limache en un partidazo válido por la fecha 27 de la Liga de Primera en el Estadio Santa Laura, encendiendo la lucha por el cupo de "Chile 2" a Copa Libertadores.

Deportes Limache sorprendió en el inicio del partido y aprovechó la desconcentración de la retaguardia azul para tomar la ventaja.

A los 10', Bastián Silva aprovechó un pase al lado para entrar solo bajo el arco de Gabriel Castellón. Mientras que a los 15', los limachinos jugaron un córner y buscaron a Facundo Pons en el segundo palo para aumentar la ventaja.

En el transcurso de los minutos, los dirigidos por Gustavo Alvarez se adueñaron del balón y salieron en busca del descuento, el cual llegó en un penal convertido por Charles Aránguiz a los 39', luego de una mano de Francisco Romero en su área.

En el roce del juego, Franco Calderón se ganó su quinta tarjeta amarilla de la temporada y quedó suspendido para el próximo duelo.

El "león" salió con todo en el inicio del complemento y Maximiliano Guerrero, que entró por Marcelo Díaz en el descanso, sacó un centro preciso para que Leandro Fernández marque el 2-2 a los 46'.

Siguiendo la intensidad en busca del triunfo, los azules lograron concretar una gran jugada colectiva al 55' que terminó con Javier Altamirano dando vuelta el resultado.

A pesar del golpe anímico, los "tomateros lograron el empate a los 64', pero luego de la reanudación, Lea Fernández (65') recuperó la ventaja de la U.

Con este triunfo, el cuadro azul quedó cuarto en la tabla, con 48 puntos, a dos de su próximo rival, O'Higgins, y a tres de Universidad Católica, que protagonizan la disputa por los pasajes al torneo continental.

Mientras que Limache se complicó en la pelea por el descenso, ya que quedó con 22 unidades a un punto del penúltimo lugar de Unión Española que será su siguiente desafío.

