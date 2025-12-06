La U logró un triunfo que lo mandó a Sudamericana y firmó el descenso de Iquique

La desazón se tomó el Tierra de Campeones en una jornada de definiciones simultáneas, luego de que Universidad de Chile derrotara por 2-3 a Deportes Iquique en un intenso duelo por la última fecha de la Liga de Primera.

Aunque los resultados en otras canchas les daban un margen, la derrota dejó a los "dragones celestes" en el penúltimo lugar con 24 puntos, dos menos que Everton, y consumaron su descenso a la Liga de Ascenso.

En paralelo los "azules" tampoco pudieron celebrar, ya que el agónico triunfo de O'Higgins sobre los viñamarinos dejó a los rancagüinos terceros con 56 unidades, privando a la U del cupo a la Copa Libertadores por un punto y empujándola finalmente a la Copa Sudamericana.

La tensa jornada arrancó favorable para los dirigidos por Rodrigo Guerrero, ya que una jugada armada entre Edson Puch y Misael Dávila le permitió a Alvaro Ramos (5') poner la tempranera apertura del marcador, encaminando un camino que parecía soñado a la permanencia.

Paulatinamente, los forasteros empezaron a tomar el protagonismo con algunas llegadas claras y fue Lucas Di Yorio (19') quien festejó un empate que luego fue anulado por un polémico fuera de juego, en donde el árbitro Mathías Riquelme ni si quiera acudió a comprobar.

Con la amargura, el equipo de Gustavo Alvarez superó aquella adversidad y encontró en las constantes faltas de su rival un premio justo. Allí, un tiro libre le permitió a Matías Sepúlveda (29') firmar un golazo que mantuvo la paridad hasta el entretiempo.

De cara a la segunda parte, las emociones volvieron a instalarse solamente en el inicio. Ahí fue Bryan Soto (46') quien rompió la igualdad cuando recién ingresó al campo de juego y aprovechó un rebote que Gabriel Castellón cedió.

No obstante, el cuadro universitario volvió a encontrar una respuesta ante su oponente y a partir de ahí fueron Maximiliano Guerrero (50') junto a Lucas Di Yorio (54') quienes sacaron dos remates esquinados que hicieron feble la reacción de Leandro Requena.

Iquique, empujado por su hinchada, buscó el milagro con la entrada de Steffan Pino, pero la U tampoco se dejó sorprender y rozó el 2-4 con intentos de Flavio Moya (87') y Rodrigo Contreras (88').

Sobre el final, cualquier intentó por parte del dueño de casa se terminó apagando luego de la fuerte entrada del propio Soto sobre Charles Aránguiz (90+1'). Ahí el himno se hizo sentir entre una hinchada que, entre lágrimas, le decía adiós a la categoría de honor.

En paralelo, O'Higgins puso la amargura en la cara del "Romántico Viajero" con un agónico gol frente a Everton y eso dejó un silbatazo final en el que nadie celebró. La tabla se cerró, dejando a ambos elencos con las manos vacías, pero uno con más desazón que el otro.