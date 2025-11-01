La U retoma el foco de la Liga de Primera con su importante visita a Huachipato

Universidad de Chile vuelve al ruedo de la Liga de Primera este domingo 2 de noviembre y espera obtener tres puntos cruciales ante Huachipato en Talcahuano por la fecha 26.

El conjunto capitalino viene de decir adiós a la Copa Sudamericana en semifinales, luego de una controversial revancha y derrota por 1-0 contra Lanús en Argentina.

Los dirigidos por Gustavo Alvarez necesitan los tres puntos para seguir en la complicada carrera por el "Chile 2" a Copa Libertadores, único objetivo que le queda a los azules en la temporada.

La U llega con 42 puntos, a seis de Universidad Católica que fue, justamente, su último rival y verdugo en el torneo local, con un 1-0 en el clásico que se jugó en el Claro Arena.

El conjunto capitalino no contará con el suspendido delantero Nicolás Guerra y además enfrenta la lesión de Lucas Assadi.

Respecto a los "siderúrgicos" de Jaime García, aspiran a dejar atrás cuatro partidos consecutivos sin saber de triunfos en el torneo, que incluyeron tres derrotas al hilo.

Huachipato llega al partido con 32 puntos, a lejanas 10 unidades de Palestino, que cierra los puestos de Copa Sudamericana. La tarea es muy difícil, pero en Talcahuano esperan mantener viva la ilusión hasta el final.

El más reciente enfrentamiento de los "acereros" es un empate 1-1 como local con el colista absoluto Deportes Iquique.

Las acciones en el Estadio Huachipato arrancarán a las 12:30 horas con arbitraje de Claudio Díaz y podrás seguirlas en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.