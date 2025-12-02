Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La U se alejó de la Copa Libertadores y Coquimbo se quedó sin el récord absoluto tras tenso empate

Publicado:
Periodista Digital:Por Octavio Gutiérrez Figueroa

Los puntos que quedaron en el camino le pesan más a los azules, quienes ya no tienen en sus manos la opción de ir a la Libertadores.

La U se alejó de la Copa Libertadores y Coquimbo se quedó sin el récord absoluto tras tenso empate
La penúltima fecha de la Liga de Primera finalizó con un caliente empate 1-1 entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido que truncó los objetivos que ambos equipos tenían sobre el encuentro.

El equipo azul se complicó de sobremanera en busca de la clasificación a Copa Libertadores y ahora depende de lo que hagan O'Higgins y U. Católica en la jornada final. Los "piratas", en tanto, no pudieron despegarse del "Ballet Azul" para tener en solitario el récord nacional de triunfos consecutivos.

Las emociones se friccionaron de inmediato con un empujón de Franco Calderón que desató la furia de Cecilio Waterman en la primera pelota del encuentro.

El duelo dejaba ver lo que sería un trámite trabado cuando se dio la principal incidencia: Al minuto 14 la barra azul detonó múltiples fuegos artificiales, obligando a la interrupción del fútbol por varios minutos. Aquello se repitió en el segundo tiempo.

La U tuvo una amplia tenencia y se posicionó de mitad de cancha para adelante, pero aquello no sirvió ante unos "piratas" con líneas cerradas y total decisión de alejar el peligro sin asco.

Pese a la falta de precisión en los metros finales, la U avisó con un remate imperfecto de Javier Altamirano tras impecable pase de Charles Aránguiz, y dos atajadas de Diego Sánchez a Franco Calderón en área chica y Leandro Fernández con su cañonazo desde lejos.

Aunque el trámite fue adverso, Coquimbo se las arregló para pegar primero a los 42': Francisco Salinas centró y Martín Mundaca cabeceó ante la marca de Nicolás Ramírez. El tiro fue suave, pero Gabriel Castellón salió muy mal a cortar y el balón terminó en las redes.

De todas formas, la segunda etapa inició con inmediato penal a favor de la U, por mano de Bruno Cabrera ante el centro de Altamirano, que se ganó la banda antes de los 30 segundos.

Aránguiz perdió su primer penal con los azules pues Sánchez atajó con los pies, pero logró cazar el rebote para colocar el empate (47').

El resto del complemento fue una constante de refriegas, quites de balón y descuelgues que no terminaron de forma óptima, salvo remates aislados de Leandro Fernández, Rodrigo Contreras y Cristián Zavala que fueron contenidos por los arqueros.

A los 68' el encuentro volvió a pararse por culpa de la barra azul, que encendió bengalas e incluso lanzó un par a la cancha, cerca del arco que defendía el "Mono" Sánchez. Se dio una última advertencia, amenazando con una suspensión del partido.

Con este resultado, el campeón Coquimbo finalizó con una racha triunfal de 16 partidos seguidos, al igual que el "Ballet Azul".

El escenario para la U en la tabla quedó complejo con 52 puntos en el cuarto puesto. O'Higgins de momento es "Chile 3" con 53 unidades y la UC, con 55, está a un punto del pasaje directo a fase de grupos de la Libertadores como "Chile 2".

Si O'Higgins suma ante un Everton que pelea por no descender, cualquier resultado que no sea ganar ante Deportes Iquique dejará a Universidad de Chile en Copa Sudamericana.

