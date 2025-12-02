La U sumó ante Coquimbo un punto con sabor a derrota en miras a la Libertadores
Publicado:
Fotos Destacadas
Barristas de la U protestaron contra Azul Azul y lanzar fuegos artificiales en Santa Laura
El temprano gol de Eduardo Vargas ante Ñublense metió a Audax a la Sudamericana
Hinchas se enfrentaron a la policía brasileña en festejos de Flamengo
Fotos Recientes
La U sumó ante Coquimbo un punto con sabor a derrota en miras a la Libertadores
Barristas de la U protestaron contra Azul Azul y lanzar fuegos artificiales en Santa Laura
Erick Pulgar destaca en el equipo ideal de la Copa Libertadores 2025
Universidad de Chile quedó colgando de un hilo en la búsqueda de clasificar a Copa Libertadores, pues empató 1-1 con el campeón Coquimbo Unido en la penúltima fecha. Así, el cuadro azul ya no depende de sí mismo en el cierre, quedando obligado a vencer a Iquique y que O'Higgins junto a la UC se enreden en sus respectivos cotejos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados