La UC buscará superar sus bajas visitando a un Limache que quiere alejarse del descenso

En el retorno de la Liga de Primera tras el receso por la última doble fecha de las Clasificatoria Sudamericanas, Universidad Católica saldrá desde su renovado recinto para visitar Quillota y medirse ante Deportes Limache este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el margen de la fecha 23.

El elenco precordillerano llega con un buen panorama tras encadenar tres victorias al hilo en el torneo, lo que los tiene mirando de reojo el puesto de Copa Libertadores al ubicarse sextos con 36 puntos. No obstante, enfrentan numerosas bajas entre suspensiones, lesionados y seleccionados juveniles.

Particularmente para este compromiso, no estarán presentes en defensa Branco Ampuero y tampoco Eugenio Mena por acumulación de tarjetas. A ellos se suman Sebastián Arancibia, Diego Corral, Martín Contreras y Juan Francisco Rossel que están concentrados con La Roja sub 20. Finalmente, Gary Medel presentó un microdesgarro que lo ausentó del equipo.

Ante este panorama, Daniel Garnero ensayó una oncena que incluye a: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Ignacio Pérez, Daniel González, Dylan Escobar; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

[FOTOS 📷] Con una improvisada defensa: La formación de la UC para visitar a Limache en Quillota #Cooperativa90 https://t.co/wf1E8njjCf pic.twitter.com/rGDBCRLha6 — Cooperativa (@Cooperativa) September 12, 2025

En contraparte, Deportes Limache aborda este compromiso en la decimocuarta posición con 18 puntos. Al luchar por la permanencia, los "tomateros" llegan con la urgencia de cortar una sequía de triunfos que no los ve ganar hace tres partidos en la Liga.

Si bien, la victoria en semifinales de Copa Chile ante Deportes La Serena les brindó un respiro, la prioridad es alejarse de los dos sitios de descenso que ocupan Unión Española con 17 positivos y Deportes Iquique con 14 unidades.

Con el arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.