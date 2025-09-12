Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.0°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La UC buscará superar sus bajas visitando a un Limache que quiere alejarse del descenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Cruzados" cuentan hasta siete jugadores que no podrán tener para este compromiso.

La UC buscará superar sus bajas visitando a un Limache que quiere alejarse del descenso
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el retorno de la Liga de Primera tras el receso por la última doble fecha de las Clasificatoria Sudamericanas, Universidad Católica saldrá desde su renovado recinto para visitar Quillota y medirse ante Deportes Limache este sábado 13 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el margen de la fecha 23.

El elenco precordillerano llega con un buen panorama tras encadenar tres victorias al hilo en el torneo, lo que los tiene mirando de reojo el puesto de Copa Libertadores al ubicarse sextos con 36 puntos. No obstante, enfrentan numerosas bajas entre suspensiones, lesionados y seleccionados juveniles.

Particularmente para este compromiso, no estarán presentes en defensa Branco Ampuero y tampoco Eugenio Mena por acumulación de tarjetas. A ellos se suman Sebastián Arancibia, Diego Corral, Martín Contreras y Juan Francisco Rossel que están concentrados con La Roja sub 20. Finalmente, Gary Medel presentó un microdesgarro que lo ausentó del equipo.

Ante este panorama, Daniel Garnero ensayó una oncena que incluye a: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Ignacio Pérez, Daniel González, Dylan Escobar; Jhojan Valencia, Alfred Canales, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

En contraparte, Deportes Limache aborda este compromiso en la decimocuarta posición con 18 puntos. Al luchar por la permanencia, los "tomateros" llegan con la urgencia de cortar una sequía de triunfos que no los ve ganar hace tres partidos en la Liga.

Si bien, la victoria en semifinales de Copa Chile ante Deportes La Serena les brindó un respiro, la prioridad es alejarse de los dos sitios de descenso que ocupan Unión Española con 17 positivos y Deportes Iquique con 14 unidades.

Con el arbitraje de Mathias Riquelme, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada