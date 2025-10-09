Universidad Católica vive una racha triunfal en su vuelta como anfitrión en la Liga de Primera, ya que tras vencer a Ñublense por 1-0 acumuló su tercera victoria consecutiva en el renovado Claro Arena. Esto, se suma a una seguidilla de cinco victorias consecutivas en el torneo local bajo las órdenes de Daniel Garnero,

