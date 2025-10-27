Limache amargó en los descuentos a Colo Colo por la Liga de Primera

Colo Colo empató 2 a 2 Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera, en su retorno después de 18 años y 10 meses a ejercer localía en el Estadio Nacional.

En un primer tiempo dominado desde el comienzo por parte de Colo Colo, los albos concretaron la apertura de la cuenta tras un centro servido por Vicente Pizarro desde la esquina que conectó de cabeza Claudio Aquino en el segundo palo a los 17'.

Luego de la apertura de la cuenta, las acciones se friccionaron y las infracciones se volvieron protagonistas de los últimos minutos de la primera parte.

Asimismo, a los 32' Yonathan Andía cometió una fuerte falta contra Marcos Bolados, lo que terminó en tarjeta roja para el limachino tras una revisión del juez Diego Flores en el VAR.

Mientras que los albos también se quedaron con un jugador menos luego de la segunda amarilla a Sebastián Vega, quien cometió dos faltas en menos de diez minutos.

En el complemento, los espacios se dejaron ver en la cancha y después de una gran tapada de Fernando de Paul a Luis Guerra, a los 69' Lucas Cepeda marcó el 2-0 que le deba un gran triunfo a Colo Colo.

Cuando se comenzaba a abrochar la victoria del "cacique", Daniel "Popín" Castro ganó las espaldas y se infiltró en el área rival para marcar el 2-1 en los 83'.

Con el ímpetu del descuento, los limachinos salieron en busca de la igualdad y solo un minutos después de su ingreso Luis Hernández amargó los festejos colocolinos a los 90+6' y sentenció la igualdad.

Con este triunfo, el elenco de Macul se instaló en la octava posición de la tabla con 35 puntos, a seis puntos de Cobresal (41) quién en el séptimo puesto se está quedando con el último cupo a Copa Sudamericana.

El próximo partido de Colo Colo será ante Ñublense en Chillán el sábado 1 de noviembre a las 18:00 (21:00 GMT) horas por la fecha 26 del campeonato nacional.

Por el otro lado, Deportes Limache tomó un pequeño respiro y está en el decimocuarto puesto con 22 puntos, dos más que Unión Españo (20) que está en zona de descenso. El próximo duelo del elenco de la Región de Valparaíso será contra Palestino el lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas (22:00 GMT)