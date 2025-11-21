Limache sumó un valioso triunfo sobre U. Española en la lucha por escapar del descenso

Deportes Limache sumó un triunfo vital por 1-0 sobre Unión Española en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota por la fecha 28 de la Liga de Primera, un resultado que le permitió alejarse un trecho de la zona de descenso.

En un primer tiempo de estudio y mediciones por parte de ambos elencos, la primera jugada de peligro se generó a los 11', cuando Matías Bórquez estuvo espléndido para impedir la apertura de la cuenta tras un remate de Felipe Massri dentro del área.

La tónica del compromiso mantuvo la misma dinámica con avances sin peligro en terreno rival, y la primera parte finalizó sin novedades.

En el complemento, las cosas se complicaban para los limachinos, luego de una roja a Augusto Aguirre por un codazo sobre Franco Ratotti a los 53', pero el VAR llamó al juez Diego Flores, quien desestimó la tarjeta y la cambió por amarilla.

A los 73 minutos, Bianneider Tamayo llegó muy tarde a disputar un balón con César Pinares y debido a una dura infracción del defensor de los hispanos fue expulsado sin dudas por el juez.

Tras la roja, Luis Guerra se armó una gran jugada personal que terminó con una notable intervención del portero del elenco de Independencia, Martín Parra que le negó el gol a los locales.

A falta de 10 minutos para el final, Limache jugó un córner en corto y Guerra encontró en el área chica de Unión Española a Facundo Pons que se anticipó a la defensa, desatando los festejos tomateros (80'), sentenciando la ventaja de su equipo sobre un rival directo en la lucha por no descender.

De este modo, los limachinos quedaron en el decimocuarto puesto con 25 unidades y visitarán a Unión La Calera el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas.

Mientras que, los hispanos son penúltimos con 21 puntos y se jugarán la permanencia en simúltaneo ante O'Higgins.