Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 23 de la Liga de Primera 2025
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el detalle junto a Cooperativa.cl.
Sigue el detalle junto a Cooperativa.cl.
La Liga de Primera retoma su acción con la fecha 23 tras el desarrollo de la última doble jornada de las Clasificatorias Sudamericanas. La serie de partidos se enmarcarán a lo largo de todo lo que resta de septiembre.
Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:
Viernes 12 de septiembre
Sábado 13 de septiembre
Viernes 26 de septiembre
Domingo 28 de septiembre