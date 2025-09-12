Los resultados de la fecha 23 de la Liga de Primera 2025

La Liga de Primera retoma su acción con la fecha 23 tras el desarrollo de la última doble jornada de las Clasificatorias Sudamericanas. La serie de partidos se enmarcarán a lo largo de todo lo que resta de septiembre.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Viernes 12 de septiembre

Coquimbo Unido vs. Ñublense. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl .

18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sigue el . Unión La Calera vs. Everton. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 13 de septiembre

Palestino vs. O'Higgins. 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna Cobresal vs. Huachipato . 17:30 horas. Estadio El Cobre

. 17:30 horas. Estadio El Cobre Deportes Limache vs. Universidad Católica. Estadio "Lucio Fariña"

Viernes 26 de septiembre

Colo Colo vs. Deportes Iquique. 19:00 horas. Estadio Monumental

Domingo 28 de septiembre

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: