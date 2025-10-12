Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025

Publicado:
Cooperativa.cl

Sigue el detalle junto a Cooperativa.cl.

Los resultados de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025
La Liga de Primera retoma su acción con la fecha 24 tras una pausa en medio del Mundial Sub 20 y la fecha FIFA de octubre

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Domingo 12 de octubre

1-0: 17' Franco Ratotti (UE); 2-0 39' Pablo Aránguiz (UE); 3-0 45+1' Ignacio Jeraldino (UE); 3-1: 60' Lionel Altamirano (HUA); 4-1: 64' Ignacio Jeraldino (UE): 4-2: 71' Cris Martínez (HUA)

Lunes 13 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Palestino, a las 16:00 horas. Estadio Santa Laura.

Viernes 17 de octubre

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera, a las 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.
  • Deportes Iquique vs. O'Higgins, a las 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre

  • Deportes La Serena vs. Ñublense, a las 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Deportes Limache vs. Cobresal, a las 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 19 de octubre

  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo, a las 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
  • Everton vs. Universidad Católica, a las 15:00 horas. Estadio Sausalito.

En portada