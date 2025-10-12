Los resultados de la fecha 24 de la Liga de Primera 2025

La Liga de Primera retoma su acción con la fecha 24 tras una pausa en medio del Mundial Sub 20 y la fecha FIFA de octubre

Domingo 12 de octubre

Unión Española 4-2 Huachipato. Finalizado. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 17' Franco Ratotti (UE); 2-0 39' Pablo Aránguiz (UE); 3-0 45+1' Ignacio Jeraldino (UE); 3-1: 60' Lionel Altamirano (HUA); 4-1: 64' Ignacio Jeraldino (UE): 4-2: 71' Cris Martínez (HUA)

Lunes 13 de octubre

Universidad de Chile vs. Palestino, a las 16:00 horas. Estadio Santa Laura.

Viernes 17 de octubre

Audax Italiano vs. Unión La Calera, a las 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Deportes Iquique vs. O'Higgins, a las 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre

Deportes La Serena vs. Ñublense, a las 15:00 horas. Estadio La Portada.

Deportes Limache vs. Cobresal, a las 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 19 de octubre