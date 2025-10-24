Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera

La Liga de Primera entra en su recta final con la fecha 25, que tiene como partido estelar el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile y a Coquimbo Unido con la opción de ser campeón.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Viernes 24 de octubre

- Palestino vs. Everton. 17:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Sábado 25 de octubre

Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 15:00 horas. Estadio La Portada.

Huachipato vs. Deportes Iquique. 17:30 horas. Estadio Huachipato.

Domingo 26 de octubre

- Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Claro Arena.

- Cobresal vs. Unión Española. 16:00 horas. Estadio El Cobre.

- O'Higgins vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión La Calera vs. Ñublense. 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

Lunes 17 de octubre

- Colo Colo vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio Monumental.