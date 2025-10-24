Los resultados de la fecha 25 de la Liga de Primera
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
La Liga de Primera entra en su recta final con la fecha 25, que tiene como partido estelar el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile y a Coquimbo Unido con la opción de ser campeón.
Revisa la programación en Cooperativa.cl:
Viernes 24 de octubre
- Palestino vs. Everton. 17:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
Sábado 25 de octubre
Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 15:00 horas. Estadio La Portada.
Huachipato vs. Deportes Iquique. 17:30 horas. Estadio Huachipato.
Domingo 26 de octubre
- Universidad Católica vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Claro Arena.
- Cobresal vs. Unión Española. 16:00 horas. Estadio El Cobre.
- O'Higgins vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio El Teniente.
- Unión La Calera vs. Ñublense. 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".
Lunes 17 de octubre
- Colo Colo vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio Monumental.