Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 28 en la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
La Liga de Primera regresa este viernes con su recta final, dando vida a la antepenúltima jornada del torneo y con tres partidos que se jugarán en simultáneo en la dura lucha por la permanencia.
Sigue los partidos de la antepenúltima jornada:
Viernes 21 de noviembre
Sábado 22 de noviembre
Domingo 23 de noviembre
Lunes 24 de noviembre