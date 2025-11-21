Los resultados de la fecha 28 en la Liga de Primera

La Liga de Primera regresa este viernes con su recta final, dando vida a la antepenúltima jornada del torneo y con tres partidos que se jugarán en simultáneo en la dura lucha por la permanencia.

Sigue los partidos de la antepenúltima jornada:

Viernes 21 de noviembre

Deportes Iquique 0-0 Cobresal. Primer tiempo. Estadio Tierra de Campeones. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Audax Italiano 0-0 Everton. Primer tiempo. Estadio Bicentenario de La Florida. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Sábado 22 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena . 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" Universidad Católica vs. Palestino. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 23 de noviembre

O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente

18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 24 de noviembre