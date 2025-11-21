Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 28 en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

Los resultados de la fecha 28 en la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Liga de Primera regresa este viernes con su recta final, dando vida a la antepenúltima jornada del torneo y con tres partidos que se jugarán en simultáneo en la dura lucha por la permanencia.

Sigue los partidos de la antepenúltima jornada:

Viernes 21 de noviembre

Sábado 22 de noviembre

  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • Universidad Católica vs. Palestino. 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 23 de noviembre

  • O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente
  • Colo Colo vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 24 de noviembre

  • Ñublense vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada