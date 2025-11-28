Los resultados de la fecha 29 de la Liga de Primera

Desde este viernes se juega la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, que empezará a definir el futuro de varios equipos, especialmente en la pelea por no descender, donde Deportes Limache, Everton, Unión Española y Deportes Iquique luchan por la permanencia.

Sigue los partidos de la jornada 29:

Viernes 28 de noviembre

Cobresal 3-0 Colo Colo. Segundo tiempo. Estadio El Cobre. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 12' César Munder (CSL); 2-0: 44' Diego Coelho (CSL); 3-0: 50' César Munder (CSL)

Sábado 29 de noviembre

Huachipato vs. Universidad Católica . 12:00 horas. Estadio Huachipato

. 12:00 horas. Estadio Huachipato Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada

Domingo 30 de noviembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache . 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" Everton vs. Deportes Iquique . 18:00 horas. Sausalito

. 18:00 horas. Sausalito Unión Española vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Martes 2 de diciembre