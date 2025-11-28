Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 29 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

Los resultados de la fecha 29 de la Liga de Primera
En portada

Desde este viernes se juega la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, que empezará a definir el futuro de varios equipos, especialmente en la pelea por no descender, donde Deportes Limache, Everton, Unión Española y Deportes Iquique luchan por la permanencia.

Sigue los partidos de la jornada 29:

Viernes 28 de noviembre

1-0: 12' César Munder (CSL); 2-0: 44' Diego Coelho (CSL); 3-0: 50' César Munder (CSL)

Sábado 29 de noviembre

  • Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada

Domingo 30 de noviembre

  • Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito
  • Unión Española vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

  • Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Martes 2 de diciembre

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional.

En portada