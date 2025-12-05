Los resultados de la última fecha de la Liga de Primera

Este viernes 5 de diciembre comienza la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde se definirán los últimos clasificados a torneos internacionales y el segundo equipo descendido.

Revisa los resultados a continuación:

Viernes 5 de diciembre

Palestino vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Sábado 6 de diciembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Claro Arena.

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

O'Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 7 de diciembre

Colo Colo vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Monumental.