Los resultados de la última fecha de la Liga de Primera

Los resultados de la última fecha de la Liga de Primera
Este viernes 5 de diciembre comienza la última fecha de la Liga de Primera 2025, donde se definirán los últimos clasificados a torneos internacionales y el segundo equipo descendido.

Revisa los resultados a continuación:

Viernes 5 de diciembre

Sábado 6 de diciembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Claro Arena.
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".
  • O'Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 7 de diciembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Cobresal. 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

