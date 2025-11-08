Los tres campeones del fútbol nacional en 2025 conquistaron su títulos con técnicos chilenos

Deportes Puerto Montt conquistó el título de Segunda División este sábado y con su festejo marcó un hito inusual en el fútbol nacional, ya que los tres campeones de las categorías profesionales fueron liderados por técnicos chilenos.

En la Liga de Primera, Coquimbo Unido alcanzó una inédita estrella al dominar con holgura el torneo, y su principal artífice fue Esteban González.

El "Chino" fue el primer técnico chileno en ganar el torneo de Primera División después de nueve años, tras el hito de Mario Salas, cuando fue bicampeón con Universidad Católica en los torneos cortos de 2016.

En la Liga de Ascenso, el campeón fue Universidad de Concepción y el proceso en la banca lo comandó Cristián "La Nona" Muñoz, recordado exvolante de U. de Chile.

Y en Segunda División, fue el "Pillo" Jaime Vera quien llevó a Puerto Montt al ascenso a la Primera B, después de dos años de ausencia, tras vencer este sábado en el clásico a Provincial Osorno.

La última vez que los tres técnicos campeones del fútbol nacional fueron chilenos fue el mencionado año 2016, con Mario Salas al mando de la UC, Luis Landeros en Deportes Temuco, y Hugo Balladares en Deportes Valdivia.