"Marcó mi vida": Bryan Carvallo anunció que deja Unión Española

Luego de finalizada la Liga de Primera y de consumado el descenso de Unión Española al torneo de Primera B, el mediocampista Bryan Carvallo anunció que deja el cuadro hispano.

"Hoy toca despedirme de un club que marcó una parte muy importante en mi carrera y de mi vida: Unión Española. Fueron tres años llenos de aprendizajes, desafíos, alegrías y también momentos duros, como el que nos tocó vivir este último año. El fútbol tiene estas cosas a veces toca sonreír y otras veces aprender a levantarse", escribió el futbolista junto a un set de fotos con la camiseta hispana.

"Me despido con gratitud y la convicción de que el club volverá a estar donde merece porque su gente y su historia son grandes", añadió.

Carvallo, de 29 años, llegó a Unión en 2023 procedente de Unión La Calera y en su paso por el cuadro hispano y en su paso por Santa Laura sumó 66 partidos y marcó cinco goles.