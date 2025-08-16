Síguenos:
Maximiliano Romero lideró el triunfo de O'Higgins ante Cobresal en San Fernando

Publicado:
Maximiliano Romero lideró el triunfo 1-0 al anotar el único tanto del partido de O'Higgins ante Cobresal en el Estadio Municipal "Jorge Silva" de San Fernando por la fecha 20 de la Liga de Primera.

