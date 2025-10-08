Municipalidad de Las Condes solicitó suspensión del duelo entre la UC y Ñublense

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, solicitó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana la suspensión del encuentro entre Universidad Católica y Ñublense, programado para este jueves en el Claro Arena, pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera.

De acuerdo al comunicado, el motivo para solicitar la suspensión es porque la celebración del partido es "incompatible con actividades del entorno del estadio".

"Es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos de la comuna de Las Condes, por eso estoy solicitando formalmente la suspensión del partido programado para mañana en el Claro Arena. Evidentemente un día de semana, en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese", señaló San Martín.

La alcaldesa remarcó que el horario del encuentro interfiere con las actividades que se desarrollan en el perímetro, como la operación de universidades, colegios y clínicas con alta afluencia de público.

"No tenemos certeza de que estarán disponibles a la hora del encuentro los estacionamientos satélites con que cuenta el recinto, consignados en el Plan Operacional del Claro Arena", afirmó la autoridad comunal.

Además, insistió que "es muy distinto programar algo en el estadio un domingo, cuando las familias ya están en sus casas, que hacerlo un día de semana cuando las personas están tratando de llegar a sus hogares, los más jóvenes salen de clases y los colegios están en plena reunión de apoderados. Claramente no es un buen momento para segregar pistas, ni generar anillos de seguridad".

El municipio también acusa que para el funcionamiento del Claro Arena existe un "Plan Operacional" para el normal desarrollo de los eventos, y que "estos argumentos no estuvieron a la vista en la reunión preparatoria de este partido".

En esta reunión, participan Cruzados, la Municipalidad de Las Condes, la Delegación presidencial, el Ministerio de Transportes y otras instituciones, según requerimiento.