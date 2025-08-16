Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ñublense aguantó con uno menos para llevarse la victoria ante Palestino en Chillán

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los chillanejos alejaron al cuadro árabe de la lucha por el título.

Ñublense aguantó con uno menos para llevarse la victoria ante Palestino en Chillán
Ñublense confirmó su gran momento en la segunda rueda de la Liga de Primera, ya que este sábado venció 1-0 a Palestino y alcanzó su tercera victoria consecutiva, sosteniendo su invicto e instalándose de lleno en la pelea por los cupos a torneos internacionales.

El equipo de Ronald Fuentes mostró solidez y convicción desde el inicio. El gol tempranero de Gabriel Graciani (3'), tras una precisa maniobra colectiva iniciada por Lorenzo Reyes, le entregó a los locales la tranquilidad para manejar el partido frente a un rival desconcentrado.

El encuentro, sin embargo, se fue tornando más áspero con el correr de los minutos. Ñublense parecía estar en posición de dar un golpe mayor, pero la expulsión de Federico Mateos (43') antes del descanso, por una dura falta sobre Joe Abrigo, complicó el panorama.

Pese a la ventaja numérica, Palestino no supo aprovechar las oportunidades. Si bien tuvo más posesión y se acercó al arco de Nicola Pérez, careció de ideas y profundidad. 

Con este resultado, los chillanejos son novenos con 26 puntos antes de su visita a Deportes Iquique. Mientras que Palestino quedó tercero con 35 unidades antes de visitar a Colo Colo, distanciandóse a 14 positivos del liderato de Coquimbo Unido.

En portada