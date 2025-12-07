Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ñublense arrasó con un Cobresal que sufrió para alcanzar la clasificación a Copa Sudamericana

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco chillanejo se despidió de 2025 con una abultada goleada y dejó atrás nueve partidos sin ganar.

Con una gran actuación de Gonzalo Sosa, Ñublense se despidió de la Liga de Primera 2025 con una contundente goleada por 5-0 ante un Cobresal que logró una angustiosa clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

El cuadro chillanejo aprovechó las dudas del conjunto minero, que quedó con un hombre menos luego de la expulsión de Jorge Henríquez, a los 28 minutos.

Ello lo aprovechó el cuadro rojo que tuvo en Sosa su figura. El argentino marcó de penal a los 32' y aumentó a los 39'. Luego, a los 45' selló su hat-trick.

En el segundo tiempo, Federico Mateos aumentó la pizarra a los 68' y Sosa puso fin a la fiesta chillaneja a los 81'.

Con este resultado, el cuadro rojo llegó a los 33 puntos y terminó el año en la décima posición.

Cobresal, en tanto, se mantuvo con 47 unidades y sacó provecho de su campaña a lo largo de la temporada para terminar séptimo y clasificado a Copa Sudamericana.

