Ñublense estiró su racha de triunfos y hundió más a Deportes Iquique en el fondo de la Liga

Ñublense prolongó su racha triunfal con una victoria por 0-2 sobre Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, consolidando así su cuarta victoria al hilo para acercarse a la pelea por copas internacionales y dejando a su rival en el fondo de la tabla.

Animados por un recinto repleto, los "dragones celestes" se hicieron con el control del pleito durante los primeros pasajes, aunque sin profundidad. Su dominio solo estuvo en un par de tibias aproximaciones de Álvaro Ramos (18') y Steffan Pino (23').

Sin embargo, el compromiso se le puso cuesta arriba cuando César Fuentes se fue expulsado (32') por un codazo a Matías Plaza revisado en el VAR. La visita aprovechó el golpe anímico y Gonzalo Sosa se encargó de abrir el marcador (35') con un cabezazo.

En el inicio del complemento, los locales no renunciaron a atacar con un hombre menos, pero su rival se sirvió de la ventaja numérica. Gabriel Graciani (55') se lució al definir de globito una gran jugada colectiva que sentenció el resultado.

La conquista del argentino aturdió a un conjunto iquiqueño que tardó en reaccionar, y cuando lo hizo, se encontró con la figura del portero Nicola Pérez, quien se estiró para evitar los descuentos de Matías Moya (71') y Hans Salinas sobre el final.

Con este resultado, los chillanejos escalaron hasta el noveno lugar con 29 puntos, mientras que los nortinos se mantuvieron como colistas absolutos con solo 11 unidades, a siete de la salvación que ocupa Deportes Limache.

En la próxima jornada, Deportes Iquique disputará una "final por la permanencia" cuando reciba al cuadro "tomatero" el sábado 30 de agosto, mientras que Ñublense será anfitrión frente a una Unión Española que también lucha por salir del descenso.