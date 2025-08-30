O'Higgins doblegó a Audax en su vuelta a El Teniente y se ilusionó con un cupo en la Libertadores

O'Higgins doblegó 3-2 a Audax Italiano en el Estadio El Teniente por la fecha 22 de la Liga de Primera y se ilusiona con un cupo a Copa Libertadores, ya que sumó 38 puntos y escaló hasta la cuarta posición de la tabla.

El "capo de provincia" abrió el marcador con un historiado penal convertido por Maximiliano Romero (19'); Martín Sarrafiore (33') se encargó de aumentar la ventaja, Leonardo Valencia (68') descontó para los "tanos", pero Arnaldo Castillo (79') volvio a aumentar la diferencia y Franco Toyansky (84') anotó el segundo para el cuadro de La Florida.

Con este triunfo, el "capo de provincia" sumó 38 unidades empatando el puntaje de Universidad de Chile, que debe jugar esta fecha el Superclásico y debe un partido pendiente. Por su parte, los "tanos" se quedaron con 37 puntos en el quinto lugar.

Tras el paro por Clasificatorias, O'Higgins se medirá de visita ante Palestino el domingo 14 de Septiembre, mientras que Audax Italiano será forastero ante Unión Española en el clásico de colonias el mismo día en horario a definir.