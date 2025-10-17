O'Higgins hundió a Deportes Iquique y dormirá como sublíder en la Liga de Primera

En un luchado compromiso, O'Higgins consiguió un trabajado y tardío triunfo por 2-3 en su visita a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, asegurándose el dormir como escolta y hundiendo a su rival en el fondo de la tabla, durante la fecha 24 de la Liga de Primera.

Los rancagüinos aprovecharon que el anfitrión venía golpeado con la sorpresiva salida del técnico Fernando Díaz. Sin embargo, el inicio fue cuesta arriba y luego de un discutido penal, Steffan Pino convirtió desde los doce pasos para poner por delante a los nortinos (12').

No obstante, los adiestrados por el histórico exdelantero Manuel Villalobos no pudieron sostener la ventaja por mucho tiempo y, tras un pivoteo de Arnaldo Castillo, Felipe Faúndez (20') agarró el balón de volea en el borde del área y emparejó las cifras para los dirigidos por Francisco Meneghini.

El cuadro forastero se vio mejor después de ello, pero no pudo hacer efectiva esa superioridad hasta que en el complemento Leandro Requena dejó a Arnaldo Castillo (51') con la portería vacía, cabeceando a merced.

En respuesta, los iquiqueños consiguieron la igualdad a la jugada siguiente después de que Diego Orellana metió un pase filtrado para Álvaro Ramos (58') y el goleador histórico del club marcó el 2-2 para felicidad local.

El elenco tarapaqueño fue acusando el desgaste de la contienda y le cedió la iniciativa al un rival que se acercó con los tiros de Martín Sarrafiore (71') y Rodrigo Godoy (88').

Llegados los descuentos, un fuerte empujón de Luis Casanova para cortar una falta condenó al cuadro de los "dragones". Bryan Rabello tomó el esférico y sacó un disparo distante (90+1') que batió a Requena.

De esta manera, la escuadra rancagüina firmó su tercer triunfo consecutivo y escaló hasta el segundo lugar de la tabla con 44 puntos. El combinado de la Primera Región, en cambio, se mantuvo en el fondo con 14 unidades y quedó a seis de la salvación.

El próximo sábado a las 17:30 horas, Deportes Iquique visitará en Talcahuano a Huachipato. A continuación, O'Higgins recibirá en el estadio El Teniente al puntero Coquimbo Unido.