O'Higgins metió presión en la lucha por el "Chile 2" con victoria sobre la UC

O'Higgins se impuso por 2-0 a Universidad Católica por la fecha 26 de la Liga de Primera y metió presión en la lucha por el cupo de "Chile 2" para clasificar directamente a la Copa Libertadores.

En un primer tiempo trabado, los celestes comenzaron a buscar insistentemente el arco rival, mientras que la UC buscó sorprender en la contra en cada oportunidad para tratar de equilibrar el tránsito del compromiso.

Asimismo, tras una gran jugada colectiva de los rancagüinos, Luis Pavez (35') invadió el área contraria y culminó de la mejor manera la iniciativa para abrir el marcador antes del descanso.

En el inicio del complemento, Bryan Rabello sentenció las acciones del partido con un rápido gol a los 48' que significó el manejo del juego a favor de los rancagüinos.

A pesar de la insistencia del elenco precordillerano por igualar las acciones, el compromiso terminó a favor de los dirigidos por Francisco Meneghini que terminó con el invicto de los locales en el Claro Arena.

Con este resultado, los "Cruzados" se mantuvieron en el segundo lugar, manteniendo la primera chance de ser el "Chile 2" en Copa Libertadores, con 48 puntos y su próximo desafío será contra La Serena el sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Mientras que el "Ohi Ohi" escaló en la lucha por el ir a la máxima competencia internacional y se instaló en tercer puesto con 47 unidades. Asimismo, en la fecha 27 de la Liga de Primera se enfrentará a Ñublense el próximo sábado a las 20:30 horas (23:30 GMT).