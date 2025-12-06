O'Higgins venció a Everton y logró una angustiosa clasificación a Copa Libertadores

O'Higgins debió esperar hasta los descuentos para poder celebrar la clasificación a Copa Libertadores luego de vencer por 1-0 a Everton en la última fecha de la Liga de Primera.

El elenco celeste se vio prisionero de los nervios y fue incapaz de superar al cuadro viñamarino, que a su vez se mantuvo certero en la última línea con el objetivo de mantener la categoría.

El conjunto de la ciudad histórica era más, pero ni siquiera a sabiendas de que Universidad de Chile vencía a Deportes Iquique lograba marcar diferencias ante un cuadro viñamarino que se mantenía refugiado en su zona.

Pero cuando se jugaban los descuentos una mano en el área del elenco oro y cielo fue revisada por el VAR y finalmente tras el árbitro Felipe González decidió cobrar penal.

El argentino Francisco González se paró frente al baló un marcó desde los 12 pasos cuando se jugaba el sexto minuto de descuento para decretar así la felicidad del Estadio El Teniente.

O'Higgins llegó a los 56 puntos y quedó por debajo de la UC, que logró el Chile 2, y disputará la segunda ronda previa de la Copa Libertadores.

Everton, en tanto, se estancó en las 26 unidades y quedó dos puntos por encima de Iquique, elenco que finalmente acompañó a Unión Española a la Primera B.