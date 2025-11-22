O’Higgins y Universidad de Chile chocan en un duelo que define la clasificación a Libertadores

Con el título en la Liga de Primera ya definido, la pelea por entrar a la Copa Libertadores sigue encendida y O'Higgins recibirá a Universidad de Chile en el Teniente de Rancagua buscando zanjar la clasificación a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) de este domingo.

Los dirigidos por Francisco Meneghini llegan en mejor posición a enfrentar este cotejo luego de ubicarse en tercer lugar con 50 puntos, dos más que su rival de turno. Además, son uno de los mejores anfitriones en el torneo con apenas una derrota en esta condición.

Por su parte, los "azules" vienen al alza después de tumbar a Everton y a Deportes Limache jugando como local en el Santa Laura. Aquellos resultados le quitaron el peso a un equipo que le costó sacarse de encima la eliminación de la Sudamericana, quedando con 48 puntos en la cuarta posición.

Aunque no ha figurado como local en el Nacional a lo largo de la temporada, el "Romántico Viajero" le ha costado jugar fuera de casa y apenas tiene tres triunfos de visita, los cuales contrastan mucho con sus siete derrotas jugando como forastero.

Para remediar esto, Gustavo Alvarez probará alinear a: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete o Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Matías Sepúvleda; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Bajo el arbitraje de Franco Jimenez, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl junto al relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.