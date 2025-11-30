Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.9°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Pablo Aránguiz se lesionó y salió desconsolado después del gol de O'Higgins a Unión Española

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los hispanos no pudieron mantener la ventaja obtenida en el inicio del partido.

Pablo Aránguiz se lesionó y salió desconsolado después del gol de O'Higgins a Unión Española
 @LaFuriaHispana_
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española recibió dos golpes terribles en el primer tiempo ante O'Higgins, crucial en la lucha por la permanencia, ya que el capitán Pablo Aránguiz, referente del equipo, se lesionó justo después del gol del empate que anotaron los rancagüinos gracias a Martin Sarrafiore. 

Poco después del festejo de los visitantes en Santa Laura, Aránguiz presentó molestias y no pudo seguir, saliendo desconsolado en un partido donde los hispanos están obligados a ganar para no descender. 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada