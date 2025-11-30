Pablo Aránguiz se lesionó y salió desconsolado después del gol de O'Higgins a Unión Española

Unión Española recibió dos golpes terribles en el primer tiempo ante O'Higgins, crucial en la lucha por la permanencia, ya que el capitán Pablo Aránguiz, referente del equipo, se lesionó justo después del gol del empate que anotaron los rancagüinos gracias a Martin Sarrafiore.

Poco después del festejo de los visitantes en Santa Laura, Aránguiz presentó molestias y no pudo seguir, saliendo desconsolado en un partido donde los hispanos están obligados a ganar para no descender.

