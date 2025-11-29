Palestino aseguró cupo en la Copa Sudamericana y complicó a Deportes La Serena

Palestino aseguró este sábado un cupo en la Copa Sudamericana 2026, tras vencer por 0-3 a un complicado Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

El cuadro árabe sumó 48 puntos en el quinto lugar, y faltando una fecha por disputar, aseguró estar en la zona de copas internacionales; los granates, en cambio, siguen comprometidos cerca de la zona de descenso, con 27 puntos.

Los papayeros dependen de lo que pase este domingo, en los duelos respectivos que tendrán Unión Española y Deportes Iquique, que están últimos con 21 puntos.

Los goles para Palestino llegaron en el segundo tiempo, con los goles de José Bizama e Ian Garguez en tres minutos (71' y 74').

El equipo de Lucas Bovaglio sufrió la expulsión de Facundo Castro con roja directa (77'), pero aún así pudo controlar el resultado y al final celebró con golazo de Joe Abrigo (90+3').

En la última fecha, Palestino cerrará su temporada ante Huachipato en La Cisterna, mientras que La Serena visitará a Deportes Limache, en un duelo que puede ser crucial, siempre y cuando se estire la definición del descenso por una semana más.