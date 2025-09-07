Palestino cayó ante Cobresal en duelo pendiente y le perdió pisada al líder Coquimbo Unido

Cobresal se hizo fuerte como local y logró imponerse por 2-1 a Palestino en El Salvador, sacando adelante su duelo pendiente de la Liga de Primera y frenando al sublíder en su intento por reducir el margen de diferencia con Coquimbo Unido.

Aunque el cotejo arrancó con un primer tiempo en el dónde la visita tuvo la iniciativa, los locales aprovecharon el viento a su favor y probaron varias veces con remates distantes que hicieron voltear la mirada a Sebastián Pérez.

La resistencia del "Zanahoria" perduró hasta que José Tiznado aprovechó un rebote en una de sus atajadas para abrir la cuenta (22'). No obstante, una extensa revisión de VAR terminó por privar al defensor de los festejos.

Tras esto, el elenco "minero" continuó insistiendo y encontró premio antes del entretiempo, ya que Diego Coelho ejecutó un magnifico cabezazo (45') que superó la resistencia de un portero que estaba convirtiéndose en figura.

En el complemento, aunque los "árabes" adelantaron sus líneas, el equipo de Gustavo Huerta respondió con más profundidad gracias a un César Munder que insistió hasta que una jugada colectiva lo dejó en carrera solo, definiendo así a la salida de Pérez (77').

El tramo final estuvo marcado por la roja a Aaron Astudillo (83'), pero otra vez el VAR acudió para desestimar la roja (87'). Así, el defensor pudo estar presente para ver como Tiznado (90+6') anotó el descuento en contra, lo que maquilló el marcador en El Salvador.

Con este triunfo, Cobresal alcanzó los 35 puntos y consolidó su séptima posición en la zona de clasificación a torneos internacionales justo antes de volver a hacer de local ante Huachipato. Palestino, en tanto, se quedó con 39 unidades antes de recibir a O'Higgins el próximo 13 de septiembre.