Palestino quiere afianzarse en la parte alta ante un Iquique urgido por escapar del fondo

La jornada 19 de la Liga de Primera arrancará este viernes en el Estadio Municipal de La Cisterna, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), con el duelo entre Palestino y Deportes Iquique, dos equipos que viven realidades opuestas en la tabla.

El cuadro dirigido por Lucas Bovaglio es cuarto con 32 puntos, a nueve del líder Coquimbo Unido, y llega con la confianza de acumular ocho fechas invicto en el torneo tras el tardío 1-1 como visitante ante Audax Italiano.

En contraste, Deportes Iquique ocupa el último lugar con apenas 10 unidades, a cuatro de la línea de salvación. Aunque viene de igualar 2-2 ante Universidad Católica, su campaña como forastero es preocupante al no sumar triunfos tras 9 partidos fuera de casa.

Con arbitraje de Cristian Garay, todas las acciones de este partido que abre la fecha podrás seguirlas con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.