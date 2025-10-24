Palestino regresó al triunfo con una remontada que complicó a Everton con el descenso

En un duelo de presentes disímiles, Palestino volvió a celebrar después de tres derrotas consecutivas tras imponerse por 2-1 sobre Everton en el estadio Municipal de La Cisterna, por el inicio de la fecha 25 de la Liga de Primera.

El cuadro de Lucas Bovaglio buscaba cortar su mala racha y encontró enfrente a un rival golpeado. Los viñamarinos, que venían de un tenso episodio con sus hinchas tras la caída ante Universidad Católica, necesitaban puntos urgentes para escapar del fondo.

Sin embargo, pese a un discreto primer tiempo con pocas llegadas, lograron abrir la cuenta en el complemento cuando Sebastián Sosa Sánchez convirtió de penal (53') y pareció encaminar un triunfo que daba oxígeno a los de la Ciudad Jardín.

Pero el gol no derrumbó a los "árabes". Por el contrario, despertó la rebeldía local. Jason León (60') empató todo con un potente disparo que se desvió en un defensa y descolocó al portero Claudio González, dedicando un festejo especial al hacer la "W" de Santiago Wanderers..

El envión fue total y Junior Arias (71') completó la remontada tras una gran combinación con Joe Abrigo, definiendo con un toque sutil ante la salida del arquero. A partir de ahí, Palestino apenas sufrió con los intentos finales de los "ruleteros", que se desmoronaron anímicamente.

Con este triunfo, los de La Cisterna alcanzaron 42 puntos y recuperaron terreno en su lucha por los puestos de Copa Libertadores, pero se mantienen como sextos en la tabla de posiciones. Everton, en cambio, se quedó con 22 unidades y sigue al borde del descenso.

En la próxima fecha, los árabes recibirán a Deportes Limache el lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas, inaugurando la iluminaria en su reducto. Mientras que los viñamarinos visitarán a Unión Española que también busca zafar del descenso, el domingo a las 20:30 horas.