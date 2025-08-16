Síguenos:
Palestino se alejó de la pelea por el título tras caer ante Ñublense en Chillán

Palestino sufrió un duro revés en su lucha por el título al caer 1-0 frente a Ñublense en Chillán, resultado que lo dejó con 35 puntos y lo alejó a 14 unidades del liderato de Coquimbo Unido, elenco que aún debe disputar su compromiso por la fecha 20 de la Liga de Primera.

