Palestino venció en el final a Unión La Calera y metió presión en la pelea por el subliderato

Palestino se impuso 2-1 en los minutos finales a Unión La Calera en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" por la fecha 22 de la Liga de Primera, y tomó provisoriamente el segundo lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos.

Los primeros pasajes del partido fueron dominados por los locales, que se acercaban al arco de Pérez, apodado "Zanahoria". Sin embargo, fueron los "árabes" de Palestino, a través de Ian Garguez (21'), quienes abrieron el marcador y se fueron al descanso con la ventaja.

En la segunda parte, los "cementeros" de Unión La Calera lograron igualar el marcador gracias a su goleador Sebastián "Sacha" Sáez al minuto 58. No obstante, en los minutos finales, Junior Arias, desde el punto penal, decretó la victoria para Palestino.

Con este triunfo, el "Tino Tino" alcanzó los 39 puntos, desplazando a Universidad de Chile al segundo lugar. Cabe destacar que los azules deben jugar el Superclásico en esta fecha y tiene un partido pendiente, al igual que los "árabes". Por su parte, los "cementeros" se mantuvieron con 23 unidades el undécimo puesto de la tabla.

El próximo partido de Palestino será el pendiente ante Cobresal, de visita, el domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas. Mientras tanto, Unión La Calera recibirá a Everton en un horario por definir, tras el paro por la fecha de Clasificatorias.