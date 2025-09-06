Palestino visita a Cobresal en busca de acortar distancias con el líder en su duelo pendiente

En medio del receso por las últimas fechas de las Clasificatorias Sudamericanas, la Liga de Primera aprovechará de ponerse al día con el duelo pendiente entre Cobresal y Palestino por la pasada fecha 16.

El cotejo, pactado para las 15:30 horas (18:30 GMT) en el Estadio El Cobre, tiene a un elenco "minero" que atraviesa un momento irregular y que lo ubica séptimo con 32 puntos, cerrando por ahora los puestos de clasificación a copas internacionales.

En contraste, los "árabes" llegan encaramados como escoltas con 39 unidades, a catorce del sólido líder Coquimbo Unido. Una victoria en el Norte les permitiría acortar diferencias con la cima y, al mismo tiempo, aumentar la distancia sobre Universidad de Chile en la disputa por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio convive con un gran presente, respaldado por ser el segundo mejor visitante del campeonato tras 5 triunfos, 4 empates y apenas 2 derrotas. A ello suma un registro goleador notable fuera de casa, con 15 tantos que lo ubican como el segundo ataque más efectivo en esa condición.

Con arbitraje de José Cabero, Cobresal y Palestino animarán un duelo clave en El Salvador y todos los detalles podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.