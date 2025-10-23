Palestino y Everton buscarán frenar sus malas rachas en el inicio de la fecha 25 de la Liga

Este viernes, el telón de la fecha 25 de la Liga de Primera se abrirá con un encuentro entre Palestino y Everton en el Estadio Municipal de La Cisterna, a partir de las 17:00 horas (20:00 GMT), en donde ambos equipos buscarán poner término a sus malas rachas.

El elenco "árabe" llega a este compromiso con tres derrotas consecutivas en el torneo. Sin embargo, se mantiene en la sexta posición con 39 puntos, acechando los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, que actualmente ocupan Universidad Católica (45) y O'Higgins (44) respectivamente.

En la vereda opuesta, los "Oro y Cielo" también atraviesan un momento delicado tras dos caídas consecutivas. Esto los tiene comprometidos en el duodécimo lugar con 22 unidades, mirando de reojo la zona de descenso, donde Unión Española es penúltima con 20 puntos.

Teniendo como antecedente una victoria de Palestino por 2-1 en Viña del Mar durante mayo, los "ruleteros" tendrán que trabajar mucho para mejorar su registro como equipo forastero, ya que apenas suman dos victorias, un empate y siete derrotas en esta condición.

Con el arbitraje de Cristian Galaz, todos los detalles de este crucial compromiso podrán seguirse en el Marcador Virtual y a través de todas las plataformas digitales de Cooperativa.cl.