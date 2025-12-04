Palestino y Huachipato levantarán el telón en la última fecha de la Liga de Primera

Palestino y Huachipato serán los encargados de levantar el telón en la última fecha de la Liga de Primera 2025, cuando se enfrenten este viernes en el Estadio Municipal de La Cisterna, desde las 20:00 horas (23:00 GMT).

El cuadro árabe llega al compromiso tras pavimentar su clasificación a Copa Sudamericana tras vencer por 3-0 a Deportes La Serena en la jornada pasada, y espera cerrar su temporada con un triunfo ante sus hinchas en casa.

Los acereros, por su lado, están en el noveno puesto con 42 unidades, sin opciones de llegar a la zona de copas en el torneo.

Sin embargo, el equipo dirigido por Jaime García jugará la final de la Copa Chile ante Limache la otra semana, el miércoles 10 de diciembre, en donde está en juego un cupo a la Copa Libertadores. Por ese motivo, lograr un triunfo este viernes en La Cisterna es clave para llevar con confianza a la definición con los "Tomateros".

El duelo entre Palestino y Huachipato, que será dirigido por Héctor Jona, está agendado para el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas y podrás verlo por TNT Sports y en streaming por HBO MAX.

Además, todos los detalles del partido estarán disponibles en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.