Piero Maza denunció insultos de Ronald Fuentes y del preparador de arqueros de Ñublense

Se dio a conocer el informe de Piero Maza tras el encuentro entre Ñublense y O'Higgins, en el cual el árbitro indicó que sufrió insultos por parte del DT del elenco Chillanejo, Ronald Fuentes, y del preparador de arqueros, Claudio Osses.

"Conducta inadecuada dentro del banco; Emplea lenguaje ofensivo y humillante. Luego de una sanción, se refiere al árbitro central a viva voz 'no te hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí culiao'", indicó el juez respecto a Ronald Fuentes.

Mientras que el preparador de arqueros, Claudio Osses insultó al juez principal y al cuarto árbitro: "Conducta inadecuada dentro del banco; Emplea lenguaje insultante contra el árbitro del partido 'que estás cobrando concha de tu madre, hijo de puta, cagón'".

"Luego de ser expulsado se acerca al cuarto árbitro para continuar insultando, manifestando "y tú, hijo de puta, cagón de mierda, concha de tu madre qué te crees", añadió Maza en el informe.

Asimismo, notificó que la expulsión a Gabriel Graciani fue por juego brusco grave. "Realiza una entrada con el uso de fuerza excesiva, golpeando con la planta de su pie la canilla del adversario, poniendo en peligro la integridad física del rival", señala el oficio.

Ahora, queda esperar que el Tribunal de Disciplina de a conocer los castigos por lo sucedido.