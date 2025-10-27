¿Qué necesita Coquimbo Unido para coronarse campeón de la Liga de Primera?

La efervescencia es total en Coquimbo, con la posibilidad de que su club –Coquimbo Unido– selle su ansiado primer título de Primera División en casa, a falta de varias jornadas para el cierre del torneo.

El triunfo de Universidad Católica en el clásico con Universidad de Chile le impidió a los "piratas" alzar la copa el fin de semana, pero la victoria aurinegra ante O'Higgins dejó prácticamente abrochada la primera estrella de cara a la fecha 26.

Los dirigidos por Esteban González suman 62 puntos, a 15 de Universidad Católica con 15 unidades por disputarse.

El puntaje máximo que puede alcanzar la UC son 63 puntos. De esta manera, Coquimbo requiere un triunfo ante Unión La Calera en el "Francisco Sánchez Rumoroso" para sellar matemáticamente el título este fin de semana; o bien dos empates pensando en lo que resta de campeonato.

El duelo se jugará este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas, ya conociendo el resultado de Católica ante O'Higgins, que el sábado 1 recibe a O'Higgins (20:30).

En caso de no obtener la victoria, el festejo volverá a aplazarse para los coquimbanos, que luego visitarán a Palestino para, una fecha después, recibir el clásico con Deportes La Serena.