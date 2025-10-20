¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón este fin de semana?

La expectación es máxima en el puerto pirata. Tras su vital triunfo ante Colo Colo, Coquimbo Unido quedó a un paso de conseguir su primer título en la historia y puede coronarse campeón de la Liga de Primera este mismo fin de semana.

Para que la anhelada vuelta olímpica se concrete en la fecha 25, el equipo dirigido por Esteban González necesita una combinación de resultados que involucra a sus más cercanos perseguidores.

Actualmente, el cuadro "Pirata" es el líder indiscutido del torneo con 59 puntos, sacándole una considerable ventaja de 14 unidades a su escolta, Universidad Católica, y 15 a O'Higgins.

Con solo seis fechas por disputar, la matemática está a su favor y la corona parece estar cada vez más cerca del puerto.

La primera y fundamental tarea para los aurinegros será conseguir una victoria en su próximo partido. Coquimbo Unido deberá visitar a O'Higgins en Rancagua este sábado 25 de octubre a las 20:00 horas, en un duelo que en las huestes nortinas esperan cambiar de horario.

Un triunfo en esa visita es el requisito indispensable para tener la posibilidad de celebrar anticipadamente.

Si los "Piratas" derrotan al "Capo de Provincia", todas las miradas se trasladarán al clásico universitario. Para ser campeones este fin de semana, necesitarán que Universidad Católica y Universidad de Chile empaten en ese compromiso.

Dicho encuentro está programado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas.

En resumen, la fórmula para el título es clara: Si Coquimbo Unido le gana a O'Higgins y Universidad Católica empata con Universidad de Chile, los "Piratas" alcanzarán los 62 puntos y serán matemáticamente inalcanzables, desatando una fiesta histórica.

Si hay un ganador en el clásico, la celebración deberá esperar, al menos, una fecha más.